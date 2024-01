Le président de l'UEFA Ceferin désigne la sécurité comme ultime priorité pendant l'Euro

Le président de la confédération européenne de football (UEFA), Aleksander Ceferin, a désigné la sécurité comme priorité principale pour l'Euro 2024 qui se déroulera à partir du 14 juin en Allemagne. "Le monde devient fou. Dans ces temps fous où le monde devient fou géo-stratégiquement (sic), la plus grande préoccupation est la sécurité", a expliqué le Slovène dans une interview avec le quotidien anglais The Telegraph.

Le championnat d'Europe 2024 va débuter alors que deux conflits majeurs impliquent des membres de l'UEFA: entre la Russie et l'Ukraine, d'une part, et entre Israël et la Palestine de l'autre. Ceferin a expliqué s'être entretenu à deux reprises avec la Ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faser, également en charge des sports. Ils devraient se rencontrer à nouveau pour traiter d'une "situation complètement agressive", selon les termes du président de l'UEFA.

"Ma crainte ne porte pas seulement sur les stades, parce que je suis certain qu'ils seront suffisamment protégés. Mais les supporters seront partout dans les villes", a-t-il poursuivi. Ceferin a d'ailleurs reconnu que la participation potentielle de l'Ukraine ou d'Israël (qui doivent encore jouer des barrages) pourrait ajouter une dimension supplémentaire à la menace sécuritaire posée au tournoi.