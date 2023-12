Le président d'Istanbulspor oblige ses joueurs à quitter le terrain en plein match

Paul Onuachu (ex-Genk) venait d'inscrire un deuxième but pour Trabzonspor (68e) mais les joueurs d'Istanbulspor ont estimé qu'un pénalty aurait dû être sifflé en leur faveur par l'arbitre l'arbitre Ali Sansalan avant l'action du but, et par conséquent que le but n'était pas valable. Le président du club, Ecmel Faik Sarialioglu, furieux, a ordonné à ses joueurs de quitter le terrain et le match a été interrompu à la 74e minute alors que le marquoir indiquait 1-2 en faveur de Trabzonspor.

Ce nouvel incident a lieu après une semaine d'interruption du championnat pour cause d'agression physique contre un autre arbitre, Halil Umut Meler. Ce dernier avait été frappé par le président d'Ankaragücü, Faruk Koca, lundi dernier, à l'issue du match entre Ankaragücü et Rizespor (1-1). Mis au sol, l'arbitre a également reçu de nombreux coups de pied. M. Koca a été banni à vie du football par le Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF).