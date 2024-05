Le propriétaire de l'OM envisage de racheter les activités de TikTok aux USA

On ne sait pas encore si l'homme d'affaires dispose des fonds nécessaires pour acquérir les activités américaines de TikTok. Les analystes de Bloomberg Intelligence estiment que ces parts valent entre 35 et 40 milliards de dollars.

D'autres personnalités ont récemment cherché à reprendre l'activité de TikTok aux USA. L'ancien secrétaire américain du Trésor Steve Mnuchin a notamment déclaré être "très intéressé" par l'application. L'ex-patron de Google, Eric Schmidt, a également déclaré envisager de faire une offre.

De leur côté, TikTok et sa maison mère chinoise ByteDance ont porté plainte la semaine dernière contre les États-Unis, estimant que la loi qui pose un ultimatum à la populaire plateforme de vidéos est "inconstitutionnelle", d'après le document judiciaire. Le réseau social et de nombreuses personnalités et ONG considèrent que cette loi viole la liberté d'expression de ses utilisateurs, garantie par le premier amendement de la Constitution américaine.