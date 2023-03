Le PSG apporte son soutien à Achraf Hakimi, espéré à Munich en Ligue des champions

Le joueur, 24 ans, a été entendu jeudi par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, puis mis en examen pour viol par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire.

Le PSG "apporte son soutien" à Hakimi et "fait confiance à la justice", a annoncé vendredi un porte-parole du club, qui "ne fera aucun commentaire" sur ce dossier.

L'entraîneur Christophe Galtier a affirmé en conférence de presse vendredi qu'il ne "répondrait à aucune question sur l'extrasportif d'Achraf Hakimi".

Le Marocain, touché à une cuisse et qui avait manqué le déplacement du PSG dimanche à Marseille, fera son retour à la compétition "la semaine prochaine", a indiqué le PSG, qui se déplace mercredi au Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

"L'objectif c'est qu'il soit disponible pour le match face au Bayern", a déclaré Galtier. "On va le gérer normalement, il va s'entraîner demain, il va s'entraîner dimanche, et j'ose espérer que lundi il va s'entraîner normalement avec le groupe et qu'il sera disponible contre le Bayern".

Forfait pour la réception de Nantes, samedi en Ligue 1, Hakimi était présent à l'entraînement collectif du PSG vendredi matin.