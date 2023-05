Le PSG condamne le comportement de ses supporters en colère devant la maison de Neymar

Selon plusieurs vidéos diffusées sur Twitter, plusieurs supporters vêtus de noirs se sont rassemblés devant le domicile de Neymar, blessé jusqu'à la fin de la saison, à Bougival (Yvelines), chantant "Neymar casse-toi".

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus, qui ont eu lieu ce mercredi", a réagi le club dans un communiqué diffusé dès mercredi soir. "Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux."