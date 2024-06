Le PSG engage le gardien russe Matvey Safonov jusque 2029

Pur produit du club de Krasnodar, Safonov y a fait toutes ses classes jusqu'à débuter avec l'équipe première en août 2017 contre l'Amkar Perm. Au total, le gardien a disputé 175 matchs avec l'équipe première du FC Krasnodar et réalisé 53 cleansheets. Également international russe depuis juin 2021, il compte 14 sélections.

"Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J'ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris !", a déclaré Matvey Safonov sur le site du club francilien.