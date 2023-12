Le PSG et de nombreux clubs en balance avant la dernière journée de la phase de poules

La 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions sera décisive pour beaucoup de clubs engagés, mardi et mercredi. Dans le groupe F notamment, le PSG n'est pas encore assuré d'un avenir en C1, alors que Dortmund, déjà qualifié, jouera les juges de paix.

Arsenal et le PSV (groupe B), la Sociedad et l'Inter (groupe D), l'Atlético et la Lazio (groupe E), Manchester City et Leipzig (groupe G) ont déjà scellé leur qualification pour la phase à élimination directe. Dans le groupe C, derrière un Real Madrid intouchable (15 points), le Napoli (7 points) devra assurer contre Braga (4 points) pour rejoindre les huitièmes de finale.

Enfin, dans le groupe H de l'Antwerp (0 point), le match contre le FC Barcelone (12 points) aura des airs de gala, puisque les positions des deux clubs sont scellées aux antipodes du classement. Le match entre Porto et le Shakhtar (9 points chacun) sera lui décisif, et les Ukrainiens auront besoin d'une victoire s'ils veulent poursuivre l'aventure en C1.