Le PSG, grâce à un doublé de Mbappé, fait le boulot à Lorient et attend son sacre

Après un premier quart d'heure à l'avantage des Lorientais, les Parisiens ont ouvert le score via Ousmane Dembélé, qui a magnifiquement enroulé une frappe du gauche pour tromper Mvogo (19e).

Trois minutes plus tard, Kylian Mbappé, capitaine et titulaire, a marqué le deuxième but du PSG, en reprenant, de manière peu académique, un centre de Nuno Mendes (22e).