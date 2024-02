Le PSG "ne quittera pas le Parc" des Princes, assure la mairie de Paris

"Nous ne souhaitons plus dialoguer avec le PSG par presse interposée. On a des choses à dire au PSG, on imagine qu'il a des choses à nous dire. On se voit, on travaille mais on ne fait pas de commentaire", a-t-il dit.

"Ce qu'on veut, c'est se remettre au travail et ne pas faire de commentaire. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes", a-t-il ajouté.