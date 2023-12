Le PSG partage et se qualifie de justesse, Porto en 8es de finale

Au classement du groupe F, Dortmund termine premier (11pts) alors que le PSG est deuxième (8pts). Le Milan prend la troisième place (8pts) et Newcastle, quatrième (5pts), est éliminé.

La deuxième place a été acquise en partie par la victoire des Milanais à St James' Park. Malgré un but de Joelinton (33e, 1-0), les Italiens ont qualifié le PSG et validé leur ticket personnel pour l'Europa League avec des buts de Christian Pulisic (59e, 1-1) et Samuel Chukwueze (84e, 1-2).

Dans le groupe E, l'Atlético de Madrid a battu la Lazio (2-0) pour s'offrir la première place en laissant ainsi la deuxième aux Romains. Le Celtic, éliminé, a néanmoins terminé sur une bonne note en battant Feyenoord, reversé en Europa League, à domicile (2-1).

Enfin dans le groupe F, Porto a battu le Shakthar (5-3) et s'est assuré une place au prochain tour de la compétition alors que les Ukrainiens vont, eux, être envoyés en Europa League. Au classement, les Portugais terminent deuxièmes (12pts) devant le Shakhtar (9pts).