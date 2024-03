Le PSG se qualifie en quarts de finale après un doublé de Mbappé

Les Parisiens ont été les plus entreprenants en début de rencontre avec des occasions pour Mbappé, d'une frappe non-cadrée (5e), et Barcola, qui a raté l'ouverture du score et provoqué un arrêt de Remiro (10e).

Mbappé a ensuite ouvert la marque pour le PSG au quart d'heure, inscrivant son cinquième but dans la compétition, d'une frappe enroulée qui n'a laissé aucune chance à Remiro et a trouvé le petit filet basque (15e).