Le PSV, avec Johan Bakayoko buteur, déroule face à Vitesse

Le PSV, avec un Johan Bakayoko buteur, n'a pas fait dans la demi-mesure lors de la réception de Vitesse (6-0) à l'occasion de la 30e journée d'Eredivisie aux Pays-Bas samedi. Avec cette victoire, l'équipe d'Eindhoven confirme un peu plus sa première place (81 points) et s'envole vers le titre.

En moins de dix minutes, le PSV a complètement mis son adversaire à terre. Luuk de Jong s'est chargé d'ouvrir le score (28e, 1-0) avant de voir Malik Tillman doubler la mise (30e, 2-0). Andre Ramalho a planté le troisième but dans la foulée (37e, 3-0).

En seconde période, Johan Bakayoko a mis le PSV sur orbite avec son 10e but de la saison en championnat (53e, 4-0). De Jong s'est offert un doublé peu après l'heure de jeu pour porter la marque à 5-0 (67e) et Hirving Lozano, monté plus tôt dans la rencontre, y est également allé de son petit but (90e+2, 6-0).