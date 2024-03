Le PSV de Johan Bakayoko arrache la victoire contre Twente et domine toujours aux Pays-Bas

Le PSV compte 72 points, dix de plus que son dauphin Feyenoord et 19 de plus que Twente, qui occupe la 3e place sur le podium. Il reste 8 matchs à jouer, et le club d'Eindhoven est d'ores et déjà assuré d'un ticket européen, avec ses 31 points d'avance sur l'Ajax en 5e position. Une victoire contre Nimègue, la semaine prochaine, validerait même une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

Titulaire, Bakayoko a été remplacé à la 80e minute de jeu. Son compteur en championnat reste bloqué à 6 buts et 8 assists. L'ailier des Diables Rouges a également brillé en Ligue des Champions, accumulant 5 passes décisives et 1 but jusqu'à la récente élimination des siens face à Dortmund.