Le PSV Eindhoven, avec Johan Bakayoko, remporte le 25e titre de son histoire

Le PSV n'avait besoin que d'un point pour être sacré. L'après-midi a mal débuté pour les 'Rood-witten', avec l'ouverture du score des visiteurs par Metinho (8e). Le PSV a renversé la situation grâce à un but contre son camp de Said Bakari (19e) et à Johan Bakayoko (26e), auteur de son 12e but de la saison. Olivier Boscagli a lui aussi marqué contre son camp, permettant au Sparta de revenir à égalité (29e).

Boscagli (67e) s'est racheté en seconde période en redonnant l'avantage au PSV. Jordan Teze (78e) a fixé le score à 4-2 et assuré définitivement le premier titre depuis 2018 des pensionnaires du Philips Stadion.