Le PSV en plante sept au PEC Zwolle, Johan Bakayoko s'offre un doublé

Le PSV, avec un doublé de Johan Bakayoko, a déroulé sur le terrain du PEC Zwolle (1-7) à l'occasion de 23e journée d'Eredivise aux Pays-Bas samedi soir. Au classement, l'équipe d'Eindhoven continue sa course seule en tête (65 points) et reste invaincue.

Johan Bakayoko a ouvert le bal du festival de buts de son équipe (29e) avant de voir Luuk de Jong doubler la mise quelques minutes plus tard (32e). Et si Eliano Reijnders a réduit l'écart avant le repos (41e), la deuxième mi-temps s'annonçait à sens unique.

De Jong s'est offert un triplé (51e, 71e) alors que Bakayoko a signé un doublé, son premier de la saison (61e). Thomas Lam a enfoncé un peu plus son équipe en inscrivant un but contre son camp (73e) alors que Ricardo Pepi a inscrit le septième et ultime but de la rencontre (86e).