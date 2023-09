Le PSV et ses Belges déroulent à Almere City

En déplacement à Almere City, le PSV a décroché une large victoire (0-4) à l'occasion de la sixième journée d'Eredivisie. L'équipe d'Eindhoven a signé un cinquième succès en autant de rencontres et prend la tête du classement.

Après avoir fait le break en première mi-temps avec des buts de Til (26e) et Lozano (42e), et un assist de l'ancien Brugeois Lang, le PSV a définitivement scellé le sort de ce match avec un troisième but signé Veerman (66e). Pepi, sur un assist de Vertessen monté au jeu à la place de Lang, a porté la marque à 0-4 dans le temps additionnel (90e+3).

Johan Bakayoko, laissé sur le banc pour débuter le match, est monté au jeu pour remplacer Lozano à un quart d'heure du terme.