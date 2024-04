Le PSV a foncé vers le titre: 0-8 à Heerenveen

Auteur d'un carton, 0-8 à Heerenveen lors de la 31e journée, le PSV Eindhoven peut être sacré champion ce jeudi soir si Feyenoord ne gagne pas en déplacement à Go Ahead Eagles (21 heures). Au classement, les 'Boeren' possèdent 84 points, douze d'avance sur le club de Rotterdam. Heerenveen est 10e (36 points)

Le débat a tourné court puisque les visiteurs ont vite fait le vide grâce à Guus Til (7e, 30e), Malik Tillman (9e, 11e) et Joey Veerman (44e, 0-5).

Titulaire avec le PSV, Johan Bakayoko a été remplacé (78e) mais il avait entre-temps inscrit le 6e but (52e, 0-6). Chez les Frisons, Anas Tahiri est resté sur le banc.

Le PSV n'était pas rassasié et en seconde période, Bakayoko (52e) et les réservistes Luuk de Jong (71e) et Patrick van Aanholt (82e) ont encore alimenté le feu d'artifice.