Le PSV remet la marche en avant, Lyon poursuit sa bonne série

Le PSV a concédé l'ouverture du score sur un but contre son camp de Jordan Teze dès la première minute de jeu. Les hommes de Peter Bosz ont vite égalisé grâce à Ismael Saibari (13e). Ils ont ensuite pris l'avantage en seconde période via Jerdy Schouten (52e) et Teze a marqué un nouveau but, pour son équipe cette fois, à un quart d'heure du terme (74e). Teze a ensuite délivré un assist pour Ricardo Pepi (79e) et Isaac Babadi a inscrit le dernier but du match (85e).

Titulaire sur l'aile droite, Johan Bakayoko a disputé tout le match.