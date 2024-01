Le Qatar, pays hôte, gagne contre le Tadjikistan et se qualifie pour les 1/8e de finale

Akram Afif, ancien joueur d'Eupen, a inscrit l'unique but de la rencontre peu après le premier quart d'heure (17e, 0-1). Le Qatar a dominé la rencontre et a terminé en supériorité numérique après l'expulsion d'Amadoni Kamolov (81e).

Plus tôt dans la journée, la Chine et le Liban ont partagé (0-0). Au classement du groupe A, le Qatar est premier avec 6 points, la Chine occupe la deuxième place (2 points), le Tadjikistan est troisième (1 point) et le Liban est quatrième (1 point).