Le Qatar vient à bout de l'Ouzbékistan aux tirs au but et complète le dernier carré

Le Qatar, tenant du titre et pays hôte, s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Asie des Nations de football après sa victoire aux tirs au but (3-2) sur l'Ouzbékistan, samedi, au stade Al Bayt d'Al Khor. Le temps règlementaire et la prolongation s'étaient achevés sur le score de 1-1.