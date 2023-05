Le Rakow Czestochowa remporte le premier titre de champion de Pologne de son histoire

Le club basé à Czestochowa, dans le sud du pays, a été battu 1-0 par le Korona Kielce à l'occasion de la 31e journée du championnat de Pologne, mais a pu célébrer le premier titre de son histoire après la défaite de son rival, le Legia Varsovie, 2-1 à Pogon Szczecin. L'équipe dirigée par le coach Marek Papszun compte 11 points d'avance sur le Legia, son plus proche poursuivant au classement, alors qu'il ne reste que trois matchs à jouer.

Le Rakow était passé proche du titre à deux reprises, en 2020-2021 et en 2021-2022. Il avait alors terminé à la deuxième place, à cinq points du vainqueur, le Legia en 2021 et le Lech Poznan en 2022. Le club a toutefois remporté la Coupe de Pologne lors de ces deux saisons. Cette année, il a perdu la finale face au Legia aux tirs au but.