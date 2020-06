Le RB Salzbourg champion d'Autriche pour la 7e année consécutive

(Belga) Le RB Salzbourg a décroché un septième titre consécutif de champion d'Autriche après sa victoire 3-0 sur Hartberg, dimanche.

Andre Ramalho (45e), Hwang Hee Chan (53e) et Patson Daka (59e) ont marqué les buts de Salzbourg, assurant au passage un nouveau doublé au club, vainqueur de la Coupe fin mai. Le plus proche poursuivant, Linzer ASK a été battu 0-1 par Wolfsberg et se retrouve à 11 points du leader, alors qu'il ne reste que deux rencontres à disputer. Salzbourg compte désormais 14 titres, dont 11 depuis que le club a été racheté par la marque Red Bull en 2005. (Belga)