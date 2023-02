Le Real avec Courtois gagne à Osasuna, Strasbourg bat Angers

Le Real Madrid a enregistré une victoire 0-2 contre Osasuna samedi soir en match de la 22e journée de la Liga espagnole. Le public de Pampelune a dû attendre la fin de match pour voir les filets trembler. Federico Valverde (78e) et Marcos Asensio (90e+2) ont donné les trois points aux champions du monde. Thibaut Courtois a retrouvé sa place dans le but du Real tandis qu'Eden Hazard a lui retrouvé la sienne sur le banc qu'il n'a pas quitté. Au classement de la première division espagnole, le Real reste deuxième avec 51 points, à cinq points du leader le FC Barcelone qui joue dimanche soir face à Cadix.

Dans le même temps, le ciel se dégage pour Strasbourg et son gardien Matz Sels en Ligue 1 française. Lors de la 24e journée, le club alsacien a battu Angers 2-1. Habib Diallo (14e et 42e) a inscrit deux buts strasbourgeois. Nabil Bentaleb (73e) a sauvé l'honneur angevin. Après ce deuxième succès en trois matchs, Strasbourg est désormais quinzième avec 21 points, deux points devant Troyes, 17e et premier relégué, mais qui compte un match de moins.