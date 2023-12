Le Real bat Villarreal 4-1 et prend la tête de la Liga avant Gérone

Les Madrilènes n'ont pas fait dans le détail et ont ouvert le score dès la 25e minute par Jude Bellingham, sur une passe lumineuse de Luka Modric, l'Anglais inscrivant ainsi son 13e but de la saison et confortant sa place de meilleur buteur du championnat.

Le Real a vite alourdi le score grâce à un but de Rodrygo (37e), validé par la VAR.

Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la maison blanche avait toutefois déploré juste avant la sortie sur blessure, apparemment au genou, de David Alaba à la 35e minute, venant peupler encore davantage l'infirmerie des Merengues.

Villarreal redressait la tête à la reprise en marquant par José Luis Morales à la 54e. Brahim Diaz remettait toutefois les pendules à l'heure dix minutes plus tard (64e) et Modric crucifiait ses adversaires du jour en inscrivant le 4e but des Madrilènes moins de quatre minutes plus tard (68e) avec une balle rasante.