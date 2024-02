Le Real et l'Atletico, avec Witsel mais sans Vermeeren, dos à dos dans le derby de Madrid

Axel Witsel a disputé l'entièreté de la rencontre alors que le désormais ancien joueur de l'Antwerp, Arthur Vermeeren n'est pas monté au jeu.

Dominé et longtemps sans solution offensive, l'Atlético Madrid a arraché le match nul au bout du temps additionnel grâce à un but de Llorente (90+3), alors que le Real menait depuis la 20e minute de jeu et l'ouverture du score de Brahim Diaz.