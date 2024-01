Le Real Madrid domine 4-1 le Barça avec un triplé de Vinicius

Vinicius Jr. réalisait un triplé en première période. Dès la 7e, parfaitement lancé par Jude Bellingham, le Brésilien se présentait devant Inaki Pena, le dribblait et déposait le ballon dans le but vide. Trois minutes plus tard, il se jetait pour dévier dans le but un centre au sol de la droite de Rodrygo. Son troisième but était marqué sur penalty, sifflé pour une faute de Ronald Araujo (39e).

Au milieu du festival Vinicius, Robert Lewandowski avait réduit l'écart d'une reprise de volée de l'entrée du rectangle (2-1, 33e). Avant cela, le Barça avait joué de manchance lorsque le tir de Ferran Torres s'était écrasé sur la transversale (12e).