Le Real Madrid et l'Inter Milan, victorieux, qualifiés pour les huitièmes de finale

Le Real Madrid s'est imposé face à Braga 3-0 dans le cadre de la 4e journée du groupe C de Ligue des Champions et se qualifie pour les huitièmes de finale.

C'est Braga qui a eu l'opportunité d'ouvrir le score en début de rencontre. Les Portugais ont obtenu un pénalty après une faute de Lucas Vazquez. Alvaro Djalo n'a pas réussi à convertir l'opportunité pour les visiteurs (6e). À l'approche de la demi-heure, Brahim Diaz a ouvert le score pour le Real Madrid (27e) et a profité du bon travail de Rodrygo. En début de seconde période, les Madrilènes ont fait le break d'abord grâce à Vinicius qui s'est joué magnifiquement de la défense portugaise (58e) et ensuite via Rodrygo (61e).

Avec leur victoire, couplé au partage entre Naples et l'Union Berlin plus tôt dans la soirée (1-1), les 'Merengues' sont donc premiers et qualifiés pour les huitièmes de finale avec leur bilan de 12 points sur 12. Ils devancent Naples, 7 points, Braga, 4 points et l'Union Berlin, 1 point.