Le Real Madrid reste le club de football le plus valorisé au monde

Le Real Madrid a été désigné pour la troisième année consécutive club de football le plus valorisé du monde par le magazine économique américain Forbes. Le club madrilène du gardien Thibaut Courtois a une valeur totale d'environ 6,6 milliards de dollars (6,1 milliards d'euros) et a généré le plus de revenus l'année dernière avec 805 millions d'euros.