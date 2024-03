Le Real Madrid souffre face à Leipzig et Openda mais file en quarts de finale

Vainqueur 0-1 à l'aller à Leipzig, le Real Madrid a concédé le partagé 1-1 sur son terrain mercredi et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Titulaire chez les Lipsiens, Lois Openda a été remplacé (77e).

Petit à petit, les Merengues ont éprouvé moins de mal à briser les lignes notamment par Jude Bellingham sur une passe en profondeur de Federico Valverde (26e). Prudent, le Real ne parvenait toutefois pas à mettre la pression sur Leipzig. Le RB ne marchait plus aussi bien qu'en début de rencontre bien qu'Openda ait réussi à enchaîner un contrôle de poitrine et une volée, qui a échoué dans le filet latéral (43e).

Au Real, Carlo Ancelotti a tablé sur un 4-3-3 avec Nacho en défense et l'offensif Rodrygo sur le banc. A Leipzig, Marco Rose a titularisé Openda, qu'il avait préservé en championnat. Exerçant un pressing haut face à des Madrilènes dans l'expectative, les Saxons se sont créé deux occasions par Openda mais le Diable Rouge s'est montré trop précipité sur la première (13e) et n'a pas cadré son tir du gauche sur la seconde (16e).

Sorti sous un concert de sifflets, le Real a été restructuré avec la montée de Rodrygo à la place d'Eduardo Camavinga (46e). Alors que les Madrilènes ne créaient toujours pas beaucoup, Bellingham a trouvé dans le rectangle Vinicus, qui a décoché une frappe puissante (65e, 1-0). Les Lipsiens n'étaient pas enfoncés et sur un centre de David Raum, Willi Orban s'est couché sur le ballon pour égaliser de la tête (68e, 1-1). Sans être plus précis dans ses tirs, le Real a continué à attaquer mais a souffert en défense face à Leipzig, qui ne lâchait pas prise. En plus, un lob en reculant de Dani Olmo a rebondi sur la transversale (90e+2).