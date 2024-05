Le Real Madrid vise une 15e coupe aux grandes oreilles contre le surprenant Borussia

Le Real disputera sa 18e finale dans la plus prestigieuse compétition européenne, qu'il a remportée à 14 reprises, un record. La dernière défaite madrilène en finale de la C1 remonte à 1981 contre Liverpool.

Plusieurs Madrilènes peuvent écrire l'histoire. L'entraîneur Carlo Ancelotti tout d'abord. L'Italien est déjà le seul quadruple vainqueur de la C1 parmi les entraîneurs grâce à ses succès avec l'AC Milan (2003 et 2007) et le Real (2014 et 2022). Au niveau des joueurs ensuite: le futur retraité Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal et Nacho peuvent remporter la coupe pour la sixième fois et égaler le record d'une légende du Real, Francisco Gento.