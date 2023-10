Le Royaume-Uni et l'Irlande organiseront l'Euro 2028, la Turquie et l'Italie en 2032

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont chargés de l'organisation de l'Euro 2028, tandis que la Turquie et l'Italie accueilleront l'édition suivante, en 2032. La confédération européenne de football (UEFA) a annoncé mardi les pays hôtes à Nyon, en Suisse.

Le Royaume-Uni et l'Irlande n'avait aucun rival à leur candidature pour 2028. En effet, la Turquie, candidate malheureuse à chaque édition depuis 2008, avait abandonné ce projet le 4 octobre dernier pour miser sur une collaboration avec l'Italie en 2032. Ce duo était également seul candidat.

Les quatre fédérations britanniques (Angleterre, Écosse, pays de Galles et Irlande du Nord) et l'Irlande seront donc hôtes de l'Euro 2028. Elles ont proposé 10 stades pour celui-ci: Wembley et le Tottenham Hotspur Stadium à Londres, Hampden Park (Glasgow), l'Etihad Stadium (Manchester), St James' Park (Newcastle), Villa Park (Birmingham), le Principality Stadium (Cardiff), l'Aviva Stadium (Dublin), Casement Park (Belfast), et le stade encore à construire d'Everton, à Liverpool.