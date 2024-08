Le RSCA Women vise un 8e titre consécutif

"Quand je suis arrivé au club, j'avais effectivement des doutes, mais j'ai tout de suite été confronté à la force d'Anderlecht", a-t-il expliqué. "Il y a en tout cas un noyau dur qui a encore faim de remporter ce titre et qui utilise son expérience pour la transmettre aux autres joueuses. Elles ne se sentent pas rassasiées. Participer à la Ligue des Champions représente également toujours une motivation supplémentaire."

En tant que champion de Belgique, Anderlecht s'est qualifié pour le premier des deux tours préliminaires de la prestigieuse compétition européenne. Les Serbes de Crvena Zvezda (Etoile Rouge) seront les premières adversaires mercredi (17h45). "L'ambition est naturellement un huitième titre national consécutif, mais nous nous concentrons d'abord sur la Ligue des Champions. Nous voulons atteindre le deuxième tour de qualification et la suite dépendra beaucoup du tirage au sort. On peut tomber sur de grands noms, impossibles pour nous, il faut donc avoir un peu de chance. Une éventuelle phase de groupes serait un bon coup de pouce pour Anderlecht et le football féminin belge, d'autant plus que les places européennes sont limitées."