Le RWDM recrute des défenseurs en Bosnie et au Kazakhstan

(Belga) Le RWDM a recruté deux défenseurs, le Bosnien Numan Kurdic et le Kazakh Yan Vorogovskiy.

Kurdic, un défenseur central de 22 ans, arrive en provenance du FK Sarajevo, avec qui il a disputé 19 matchs cette saison, et a signé pour deux ans et demi. En décembre, Kurdic a débuté en équipe nationale lors d'un amical contre les Etats-Unis (défaite 1-0). Vorogovskiy, un latéral gauche 25 ans, est prêté avec option d'achat par le Kairat Almaty, avec qui il a joué notamment dix matchs en Europe cette saison. Le défenseur a effectué un premier passage en Belgique entre 2019 et 2021, au Beerschot. Il compte 20 présences en équipe nationale. A mi-parcours, le RWDM est troisième de la 1B avec un point de retard (et un match en moins) sur Waasland-Beveren, deuxième et actuel barragiste pour la promotion en Jupiler Pro League. La semaine passée, l'Américain John Textor est devenu le nouvel actionnaire majoritaire du RWDM. (Belga)