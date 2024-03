Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé reconduit jusqu'en 2026

"Le comité exécutif (de la fédération) renouvelle au sélectionneur Aliou Cissé sa confiance et l'engage à poursuivre sa mission en vue de l'atteinte des objectifs à venir, à savoir la qualification pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026", a déclaré le vice-président de la fédération Seydou Sane.

Les Lions de la Teranga sortent d'une Coupe d'Afrique des Nations décevante après avoir été éliminés dès les 8e de finale par l'hôte et futur vainqueur de la compétition, la Côte d'Ivoire.