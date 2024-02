Le sélectionneur Ives Serneels sera célébré contre la Hongrie pour son 150e match

Serneels a dirigé son premier match en tant qu'entraîneur fédéral le 24 mai 2011 (victoire 1-0 contre la Corée du Nord). Il aura donc accumulé 150 rencontres en l'espace d'un peu moins de 13 ans, réussissant à qualifier l'équipe nationale pour sa première compétition internationale à l'Euro 2017. Éliminées alors en phase de poules, les Flames avaient réussi à atteindre les quarts de finale en 2022.

"Je suis très content et fier d'atteindre le cap des 150 matches en tant qu'entraîneur fédéral", s'est félicité Serneels. "Mais rien n'aurait été possible sans la contribution d'un groupe de joueuses et d'un staff fantastiques, et sans le soutien des dirigeants. Mais je serai tout aussi content et fier si nous parvenons à sortir victorieux de la double confrontation avec la Hongrie et ainsi assurer notre maintien dans le groupe A. Dans ce cas de figure, nous ferions également un pas de plus vers la qualification pour l'Euro 2025".