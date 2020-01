Le Sénégalais Sadio Mané élu joueur africain de l'année

(Belga) Sadio Mané a été élu joueur africain de l'année, mardi lors d'une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football (CAF) a Hurghada en Egypte.

Le Sénégalais de Liverpool, 27 ans, a obtenu les faveurs des suffrages après sa victoire en Ligue des Champions avec Liverpool et à la Coupe du monde des clubs au Qatar le mois dernier. En 53 matches pour les Reds, l'attaquant aura inscrit 32 buts en 2019. C'est la première fois que Mané décroche cette récompense, le dernier sénégalais sacré était El-Hadji Diouf en 2002. L'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool), vainqueur des deux dernières éditions, et le Tunisien Riyad Mahrez (Manchester City), élu meilleur joueur en 2016, étaient les deux autres joueurs nommés. Le Marocain Achraf Hakimi, 21 ans, du Borussia Dortmund, a lui reçu le prix du jeune football africain de l'année. La Nigérianne Asisat Oshoala a été élue elle joueuse africaine de l'année. Parmi les autres prix décernées durant la soirée, l'Algérie a été choisie comme l'équipe de l'année côté masculin et le Cameroun côté féminin. Le trophée de l'entraîneur de football féminin de l'année est revenu à la Sud-Africaine Desiree Ellis et côté masculin c'est l'Algérien Djamel Belmadi qui été reconnu. (Belga)