Le Serbe Mladen Krstajic nouveau sélectionneur de la Bulgarie

(Belga) Le Serbe Mladen Krstajic a été nommé sélectionneur de la Bulgarie, en remplacement de Yasen Petrov, qui avait démissionné début juin après une humiliante défaite 5-2 face à la Géorgie en Ligue des Nations, a annoncé jeudi la fédération bulgare de football.

Krstajic, 48 ans, est seulement le deuxième sélectionneur étranger de la Bulgarie après l'Allemand Lothar Matthäus en poste de 2010 à 2011. Cet ancien international serbe qui a signé un contrat de deux ans, a dirigé auparavant la sélection serbe de 2017 à 2019, ainsi que le TSC de Backa Topala en Serbie et le Maccabi Tel-Aviv en Israël. La Bulgarie est avant-dernière de son groupe de Ligue des Nations et doit affronter Gibraltar le 23 septembre, puis la Macédoine du Nord le 26. Krstajic a promis de "faire tout son possible pour rendre l'équipe plus forte", tout en soulignant qu'il n'avait "pas de baguette magique". (Belga)