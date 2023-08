Le Shakhtar Donetsk jouera ses matches à domicile à Hambourg

Le club ukrainien jouera donc ses trois matches de poules à domicile dans le Volksparkstadion d'Hambourg qui peut accueillir jusqu'à 57.000 personnes. Le club allemand s'occupera de l'organisation des rencontres et recevra un pourcentage sur les revenus.

Le club de Donetsk n'a plus joué un match européen sur le sol ukrainien depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. La saison dernière, il a joué ses rencontres à domicile à Varsovie en Pologne. "Nous sommes certains que les matches au Volksparkstadion se joueront à un haut niveau et qu'ils rassembleront dans les tribunes les amateurs de football locaux et des milliers d'Ukrainiens qui vivent en Allemagne et ailleurs en Europe", a réagi Dmytro Kyrylenko, CEO du Shakhtar.