Le SL16 assuré de la relégation après un nouveau revers contre Jong Genk

Le milieu de terrain Konstantinos Karetsas a inscrit l'unique but de la partie après 58 minutes de jeu. Pour le Standard, le Luxembourgeois Rayan Berberi a été expulsé après deux cartons jaunes (73e, 84e).

À deux journées de la fin, Genk est 9e avec 36 points et le SL16 est dernier avec 17 points et ne peut plus revenir sur Ostende, 14e et premier non relégable avec 26 points.