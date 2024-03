Le Sporting Lisbonne et l'Atalanta se quittent dos-à-dos

Le Sporting Lisbonne et l''Atalanta ont partagé l'enjeu 1-1 lors de la manche aller des huitièmes de finale de l'Europa League au stade José Alvalade, mercredi. Chez les visiteurs, Charles De Keteaere est monté au jeu (72e). Le retour à Bergame est programme le jeudi 14 mars (21h00). Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en phase de poules avec une victoire 1-2 de l'Atalanta à Lisbonne et un partage 1-1 en Italie.

Chez les Lions, Rúben Amorim a laissé Viktor Gyokeres et Morten Hjulmand sur le banc et a offert une première titularisation au milieu Koba Koindredi. À l'Atalanta, Gian Piero Gasperini a surpris en laissant de côté De Ketelaere et plusieurs titulaires comme Giorgio Scalvini, Teun Koopmeiners et Davide Zappacosta.

Malgré l'absence de leur attaquant suédois, les Portugais se sont montrés très incisifs et Paulinho a profité du mauvais déploiement de la défense bergamasque pour marquer d'une frappe croisée (18e, 1-0). Réagissant avec caractère, l'Atalanta s'est créé les plus grosses occasions. Après des frappes d'Emil Holm (23e) et de Gianluca Scamacca (25e) sur le poteau, le gardien Franco Ismaël a contré un tir à bout portant d'Ederson (27e) et a dévié au-dessus de la transversale celle de Marten De Room (30e) avant que Scamacca n'égalise (39e, 1-1).