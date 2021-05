Le Sporting Portugal champion du Portugal pour la première fois depuis 19 ans

(Belga) En s'imposant 1 à 0 face à Boavista grâce à un but de Paulinho à la 36e minute, le Sporting Portugal a décroché son 19e titre de champion du Portugal mais le premier depuis 19 ans mardi à Lisbonne.

Avec 82 points en 32 journées, le Sporting Portugal ne peut plus être rejoint par le FC Porto (74 points) à deux journées de la fin du championnat. Des heurts entre supporters du Sporting Portugal et forces de l'ordre avaient éclaté aux abords du stade José Alvalade de Lisbonne, où avait lieu à huis clos le match du titre. Des supporters ont lancé des projectiles, notamment des bouteilles, sur la police qui a riposté par des charges et des tirs de balles en caoutchouc, ont rapporté les télévisions locales sur place, faisant état d'un blessé. Dès l'après-midi, plusieurs milliers de personnes avaient commencé à se rassembler dans l'attente de cette rencontre. Les autorités locales avaient pourtant appelé au respect des règles de sécurité sanitaire liées à la pandémie de Covid-19 et revu les modalités de célébration avec le club.