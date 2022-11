Le Standard de Liège prolonge le contrat de son jeune milieu de terrain Léandre Kuavita

(Belga) Le Standard a annoncé via un communiqué publié lundi qu'il avait prolongé le contrat de Léandre Kuavita. Le milieu de terrain de 18 ans joue pour l'instant au SL16 FC, l'équipe U23 des Rouches qui évolue en Challenger Pro League.

Cette saison, l'international U19 a été titulaire à chaque match auprès des jeunes Liégeois, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive en 14 matchs. Le SL16 FC connaît quelques difficultés en championnat et pointe à la 10e place du classement avec 16 points, devant Genk et Virton qui se partagent la lanterne rouge avec 9 points chacun. Le communiqué du Standard de Liège n'a pas livré plus de détails à propos du nouveau contrat de Léandre Kuavita. (Belga)