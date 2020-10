Le Standard débute avec Cimirot et Bastien face aux Rangers de Glasgow

(Belga) Privé de Nicolas Raskin, testé positif au coronavirus, Philippe Montanier a décidé d'aligner Gojko Cimirot et Samuel Bastien dans le milieu du jeu liégeois pour affronter les Rangers jeudi. Le coup d'envoi de cette rencontre de la première journée du groupe D de l'Europa League sera donné à 18h55 à Sclessin.

Arnaud Bodart, inamovible dernier rempart du Standard, prendra place dans les buts. Steven Gerrard, entraîneur du club écossais, se demandait mercredi en conférence de presse comment allait se présenter l'arrière-garde liégeoise. Collins Fai sera sur le flanc droit de la défense et Nicolas Gavory sur la gauche. Le capitaine liégeois Zinho Vanheusden et Noë Dussenne formeront l'axe central. Bope Bokadi, dans un rôle défensif, ainsi que Gojko Cimirot et Samuel Bastien, seront au centre du jeu. L'international bosnien, après trois matches avec son équipe nationale lors de la trêve, n'avait joué contre le Club de Bruges. Samuel Bastien avait lui fait son retour dans le onze du Standard le weekend dernier après deux mois sur la touche. Selim Amallah, de retour, et Maxime Lestienne seront chargés d'alimenter leur attaquant de pointe Jackson Muleka. Compositions: Standard: Bodart, Fai, Vanheusden (cap.), Dussenne, Gavory, Bope Bokadi, Cimirot, Bastien, Amallah, Lestienne & Muleka Rangers FC: McGregor, Tavernier (cap.), Goldson, Balogun, Barisic, Arfield, Hagi, Kamara, Jack, Morelos, Kent (Belga)