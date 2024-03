Le Standard en "outsider" pour les playoffs derrière Oud-Heverlee Louvain et Anderlecht

Le Standard se voit dans la peau d'un "outsider" pour les playoffs de la Lotto Super League derrière Oud-Heverlee Louvain et Anderlecht malgré sa première place au terme de la phase classique.

"Nous ne sentons pas spécialement de pression", a déclaré la capitaine Maud Coutereels lors de la présentation du calendrier dans les nouveaux bureaux de la Pro League à Diegem. "Nous restons sur le plan fixé en début de saison, à savoir prendre match par match. Nous allons essayer de jouer notre rôle jusqu'au bout, mais je pense que nous sommes plus un outsider. Si nous pouvons prendre le titre, nous n'allons pas nous priver mais ce n'est pas l'objectif du club."

Les Liégeoises ont bouclé la phase classique en partageant la tête avec OHL et un point d'avance sur Anderlecht. Une situation qui restera identique au moment de débuter les playoffs après la division des points par deux.

Du côté d'OHL, les Louvanistes sont encore sur deux fronts avec le championnat et la Coupe de Belgique où elles affronteront Zulte Waregem en demi-finale samedi. "Nous prenons match par match. Nous allons d'abord préparer notre match de Coupe puis nous nous concentrerons sur les playoffs. Les écarts ne sont pas énormes et tout est possible. Nous pensons lutter pour le titre, en espérant éviter les blessures", a confié Sari Kees, la capitaine louvaniste.

Côté anderlechtois, l'entraîneur Dave Mattheus récupère des forces vives avec les retours de blessure de Marie Minnaert et Laura De Neve. "Nous avons progressé au fil de la saison et sommes prêtes à défendre notre titre. Les retours de Marie et Laura sont un apport qualitatif. Cela va aussi compliquer mes choix pour l'équipe", a assuré Mattheus.