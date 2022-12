Le Standard essuie une lourde défaite à Marbella contre l'OGC Nice

(Belga) Jeudi après-midi, le Standard de Liège s'est incliné 4-1 contre l'OGC Nice en match amical, à Marbella. Plus tôt dans la journée, les Rouches avaient déjà disputé un match qui s'était soldé par une défaite contre Gérone, 1-0.

Actuellement en stage en Espagne, le Standard de Liège avait planifié deux matchs amicaux jeudi. Les Rouches ont aligné deux équipes totalement différentes sur les deux rencontres, offrant notamment du temps de jeu à plusieurs joueurs issus du SL16 FC, l'équipe U23. Après une défaite 1-0 contre Gérone dans la matinée, les Liégeois ont donc essuyé un autre revers contre Nice, 4-1. Képhren Thuram a ouvert le score en première période (32e) et Delort a doublé l'avance niçoise à l'heure de jeu (60e). Dragus a réduit l'écart de la tête quelques minutes plus tard (70e) mais Delort a inscrit son deuxième but (74e) de l'après-midi après un pénalty arrêté par Bodart. Rosario a scellé le score final avec un dernier but en faveur des Aiglons (80e). La reprise aura lieu le 23 décembre prochain pour le Standard, qui se déplacera à La Gantoise dans le cadre de la 18e journée de Pro League. (Belga)