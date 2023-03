Le Standard Fémina espère 10.000 spectateurs pour la finale de Coupe de Belgique

Un an après sa défaite contre Anderlecht, le Standard Fémina aura ainsi une nouvelle opportunité de remporter la Coupe en mai prochain, l'occasion de ramener une 9e fois le trophée au club.

C'est le 18 mai prochain que l'équipe féminine du Standard affrontera Genk dans le cadre de la finale de la Coupe de Belgique, un trophée que les Liégeoises n'ont plus remporté depuis 2018. Pour l'occasion, le staff du Standard souhaite faire de cette rencontre un véritable événement.

Pour se hisser en finale, les Liégeoises sont parvenues à se débarrasser des principaux favoris en éliminant Anderlecht et OHL, a rappelé l'entraîneur Stéphane Guidi, lors d'une conférence de presse ce mardi et au cours de laquelle le Standard a annoncé son intention de professionnaliser ses joueuses.

Le bilan de l'équipe en cette fin de saison est excellent puisqu'elle a terminé la phase classique du championnat en troisième position, ce qui lui a permis de se qualifier pour les playoffs 1. "On s'est amélioré par rapport à la saison dernière", a confié Guidi. "Nous avons affiché une belle stabilité défensive, avec 17 buts encaissés contre 29 la saison passée et nous sommes parvenus à en marquer cinq de plus."