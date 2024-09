Le Standard force l'Union au partage pour le retour de Pocognoli à Sclessin

En ouverture de la 8e journée de Jupiler Pro League, le Standard et l'Union Saint-Gilloise ont partagé l'enjeu 0-0, vendredi soir. Cette rencontre marquait le retour à Sclessin de Sébastien Pocognoli, ancien joueur du Standard (156 matchs) et actuel coach des Unionistes.

Dans une rencontre dominée par l'Union Saint-Gilloise, aucune des deux équipes ne sera parvenue à faire trembler les filets. L'Union a très souvent fait le siège du but liégeois, mais un Matthieu Epolo des grands soirs a su préserver ses filets inviolés. Mohammed Fuseini (13e, 44e) et Franjo Ivanovic (35e, 36e) ont eu de belles possibilités, mais sans parvenir à les concrétiser. Pour les Bruxellois, la plus grosse occasion est venue d'une erreur d'Epolo, dont le dégagement sur un Unioniste a bien failli finir au fond (80e).

Du côté du Standard, il a fallu procéder en contre. Cependant, les Liégeois ont montré les mêmes problèmes que lors des derniers matchs au moment d'œuvrer rapidement en contre. Dennis Eckert Ayensa (64e) et Marko Bulat (73e) ont vu Anthony Moris intervenir sur leur frappe.