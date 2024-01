Le tribunal de l'entreprise désigne un avocat comme administrateur du KV Ostende

La section brugeoise du tribunal de l'entreprise de Gand a désigné mardi l'avocat Werner Van Oosterwyck comme administrateur temporaire du KV Ostende, club de football de deuxième division (Challenger Pro League), ont indiqué le club et le bureau de Me Van Oosterwyck.

Le KV Ostende est en proie à des difficultés financières et sportives en raison d'arriérés de paiement. Lors d'un contrôle de la Commission des licences de l'Union belge de football (URBSFA), il était apparu que le club avait manqué à ses obligations à plusieurs reprises en ne fournissant pas les justificatifs de plusieurs transactions financières. Trois versements portaient sur des transferts et d'autres relevaient de paiements à la sécurité sociale, du précompte professionnel et de la TVA, toutes au cours de l'année 2023.

Fin 2023, les "Kustboys" ont été sanctionnés, pour la troisième fois, se voyant retirer au total neuf points. En conséquence, le KV Ostende est dernier de la Challenger Pro League avec 10 points, quatre de moins que Seraing, avant-dernier.