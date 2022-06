Le Venezuela va ouvrir une ligne aérienne vers le Qatar pour le Mondial

(Belga) Le Venezuela va ouvrir une ligne aérienne directe entre Caracas et Doha en octobre prochain, juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, a annoncé le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui effectue une tournée internationale.

"On aura une connexion aérienne à partir d'octobre" avec le Qatar, a lancé M. Maduro à la télévision nationale publique VTV, en arrivant en Azerbaïdjan en provenance du Qatar. La liaison sera assurée par la compagnie publique vénézuélienne Conviasa, qui annoncera la fréquence des vols dans les prochains jours, a précisé peu après le ministre des Transports Ramon Velasquez. "De Caracas au Qatar, je vous invite à venir profiter de cet événement mondial" avec des billets "à des prix raisonnables et répondant aux besoins du peuple vénézuélien", a déclaré M. Velasquez dans une vidéo enregistrée au stade de Lusail, l'un des sites de la Coupe du monde-2022 (21 novembre - 18 décembre). Cette liaison aérienne de la compagnie nationale s'ajoute à celles déjà annoncées avec l'Algérie et l'Iran lors de la tournée de M. Maduro, qui a débuté le 7 juin. Jadis un hub aérien important, Caracas a perdu pendant la crise vénézuélienne une large part de son trafic et notamment plusieurs connexions vers l'Europe. Le gouvernement n'a pas fourni de détails sur le voyage de M. Maduro, dont l'agenda est secret depuis son départ. Outre l'Azerbaïdjan, le Qatar, l'Algérie et l'Iran, M. Maduro est passé par la Turquie et le Koweït. Sa tournée coïncide avec le début du Sommet des Amériques aux Etats-Unis, dont il a été exclu comme le Nicaragua et Cuba. (Belga)