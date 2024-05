Le VfL Bochum assure son maintien après un rétablissement incroyable à Düsseldorf

Le match aller jeudi dernier avait tourné à la catastrophe, le Fortuna s'imposant 0-3 sur la pelouse des "Blauen". Lundi soir, ceux-ci ont réussi l'exploit de s'imposer sur un score identique après le temps réglementaire à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf.

Plus rien ne fut marqué durant la prolongation. Si bien que c'est aux tirs au but que le maintien/la montée en Bundeslga s'est joué. Et dans cet exercice, les nerfs des visiteurs ont été les plus solides. Ils se sont imposés 5-6 après 14 tirs.